أخبار مصر- سماء المنياوي

قام طلاب اعلام جامعة الاهرام الكندية بعمل فيلم قصير عن حياه أمازيغ مصر فى واحدة سيوة بسيناء وما يمتازون به من عادات وتقاليد مختلفة ولكنها تعتبر أسس راسخة لدى كل أمازيغي.

كما سلط طلاب الأهرام الكندية الضوء على تلك القبائل محاولة للفت الاتنباه لحضارة تشكلت قبل التاريخ وتحكمها عادات وتقاليد وأحكام تتجاوز في كثير من الأحيان سقوف الدين والقانون، فقد اتخذوا منها وسائل للتلقين والاستيعاب والفهم، ومن أهم العادات التعليمية للأمازيغ “التعليم الليلي” و”عرس القرآن” و”بخاري رمضان” و”المولد النبوي” ثم “أدوال” بنوعيه: النزهة والسياحات.

ويؤرخ لدولة الأمازيغ بـ950 عامًا قبل الميلاد، وإمتدت إلى مصر في عهد الملك “رمسيس الثالث” حتى أستولي الأمازيغ على حكم مصر على يد زعيمهم “شيشنق الأول”.. لكن مع مرور الزمن سقط هذا الحكم وأنحصر أمازيغ مصر في واحة سيوة منذ نحو 2758، وبقوا حتى الآن بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم الأمازيغية.

ويشكل الأمازيغ نحو 15 % من سكّان شمال أفريقيا، ويصل تعدادهم في مصر لنحو 25 ألف نسمة يقطنون الواحة، وتقل نسبة الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في مصر عن 10%.