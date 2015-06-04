وزارة التضامن: صرف معاش كرامة وتكافل بأثر رجعي
القاهرة - أ ش أ
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بدء صرف معاش كرامة وتكافل الخميس بأثر تراكمي للربعين الأول والثاني من العام الجاري بما يعادل ستة أشهر للمستفيدين والتي تبدأ منذ بدء التسجيل في الأول من هذا العام.
ومن المنتظر أن تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المعاشات 134 مليون جنيه بمتوسط يتراوح من 400 – 550 جنيها شهريا لكل أسرة تكافل و350 جنيها شهريا لمعاش كرامة.
وسيشمل الصرف 53 ألف أسرة مستحقة على مستوى 8 مراكز بمحافظتي سوهاج وأسيوط وتقرر أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد بتلك المحافظات باستخدام الكروت الذكية التي سبق وأن سلمتها الوزارة للأسر منتصف الشهر الماضي.
وأضافت الوزيرة انه استجابة للمواطنين والتظلمات المقدمة وتأكيد على هدف البرنامج في تطوير نظم الحماية الاجتماعية تقرر إعادة النظر في أوراق جميع الأسر التي تم استبعادها لعدم ثبوت استحقاقها وهى ما يقرب من 35 ألف أسرة وإعادة دراسة أوراقها مرة أخرى كذلك تم فتح باب التظلمات الخاصة بالبرنامج حيث يمكن للمواطن التوجه إلي الوحدات الاجتماعية التابع لها وتسجيل الشكاوي والتظلمات على الفور ويتم دفعها للمستوى المركزي لتفعيل عمليه التحقق تحقيقا للعدالة السريعة.
واشارت الى ان الوزارة تقدر تعاون جميع الجهات والتعامل الايجابي للمواطنين لإثراء البرنامج وتحقيق نتائجه المستهدفة في إطار من الدقة والشفافية.
وصرحت نيفين قباج مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج كرامة وتكافل بأن البرنامج تضمن إحكاما للعمل التكاملي والتنسيقي بين الجهات الحكومية وتكاملا للخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة لعمل قوافل طبية تضم اللجان المتخصصة لاستخراج شهادات القومسيون الطبي لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكين الراغبين من استكمال الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج.
وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قوافل السجل المدني إلى المناطق النائية لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق الخاصة بهم للاستفادة من خدمات البرنامج والتي قد تمثل تكلفه استخراج هذه الأوراق عبء اقتصادي ومادي عليهم.
اسلتمت البطأقل من أربع شهور ولم ينزل الرصيد حتى الآن المنيا بني مزار شلقام ارجو الافادة ازالته للمسولين
انا قدمت الاوراق اللازمة ولم يتم الاسم والى متى ابحث والى اين اذهب مرة ثانية
انا عبدةحسين محمد بخيت تقدمت الى معاش ولم ااحصل عليه وانا موليد١٩٥٩ محافظةاسوان مركز كوم امبو قرية المنشية الجديده
نظرة لمركز البلينا محافظة سوهاج
حيث لايوجد غير موظف واحد في الشئون الاجتماعية
ويحضر الساعة11 صباحا
ويذهب الساعة2
وخمس قري المفروض يتسلموا الكارت الزكي
باللة عليكم انقزونا من هذا المدعوا المتسلط
باالنسبه للزوج الذي خارج البلاد هل تستطيع زوجته الصرف او ماذا
تحيا مصر تحيا مصر
ومن لم يصبه الدور في تلك المراكز ماذا يفعل وعلى الرغم ان غيره بنفس الظروف ونسف المؤهل وكل حاجة ياصبه الدور
عاشت مصر حرة مستقلة عاشت مصر ام الدنيا
اتا قدمت على مساعدة مند4سنوات فى الوزارة وتم ارسال الطلب لمكتن شئؤن الاجتماعية بالمنيبب ولم يسال فينا احد