القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بدء صرف معاش كرامة وتكافل الخميس بأثر تراكمي للربعين الأول والثاني من العام الجاري بما يعادل ستة أشهر للمستفيدين والتي تبدأ منذ بدء التسجيل في الأول من هذا العام.

ومن المنتظر أن تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المعاشات 134 مليون جنيه بمتوسط يتراوح من 400 – 550 جنيها شهريا لكل أسرة تكافل و350 جنيها شهريا لمعاش كرامة.

وسيشمل الصرف 53 ألف أسرة مستحقة على مستوى 8 مراكز بمحافظتي سوهاج وأسيوط وتقرر أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد بتلك المحافظات باستخدام الكروت الذكية التي سبق وأن سلمتها الوزارة للأسر منتصف الشهر الماضي.

وأضافت الوزيرة انه استجابة للمواطنين والتظلمات المقدمة وتأكيد على هدف البرنامج في تطوير نظم الحماية الاجتماعية تقرر إعادة النظر في أوراق جميع الأسر التي تم استبعادها لعدم ثبوت استحقاقها وهى ما يقرب من 35 ألف أسرة وإعادة دراسة أوراقها مرة أخرى كذلك تم فتح باب التظلمات الخاصة بالبرنامج حيث يمكن للمواطن التوجه إلي الوحدات الاجتماعية التابع لها وتسجيل الشكاوي والتظلمات على الفور ويتم دفعها للمستوى المركزي لتفعيل عمليه التحقق تحقيقا للعدالة السريعة.

واشارت الى ان الوزارة تقدر تعاون جميع الجهات والتعامل الايجابي للمواطنين لإثراء البرنامج وتحقيق نتائجه المستهدفة في إطار من الدقة والشفافية.

وصرحت نيفين قباج مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج كرامة وتكافل بأن البرنامج تضمن إحكاما للعمل التكاملي والتنسيقي بين الجهات الحكومية وتكاملا للخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة لعمل قوافل طبية تضم اللجان المتخصصة لاستخراج شهادات القومسيون الطبي لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكين الراغبين من استكمال الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج.

وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قوافل السجل المدني إلى المناطق النائية لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق الخاصة بهم للاستفادة من خدمات البرنامج والتي قد تمثل تكلفه استخراج هذه الأوراق عبء اقتصادي ومادي عليهم.