أخبار مصر- شيرين حسين

التقى وفد من النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة محمود الجحش النقيب العام، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، حيث ناقش مشاكل الفلاحين، المتعلقة بنقص بالأسمدة، وأيضًا الخدمات التي تحتاجها القرى.

حضر الاجتماع المستشار أحمد عبد الرحيم نائب النقيب، والعميد رضا الصباغ عضو مجلس الإدارة، ووجيه عبد الفضيل عضو مجلس الإدارة والمهندس جميل محمد قطب مدير عام النقابة , ومجلس إدارة النقابة الفرعية بالبحيرة برئاسة بهاء عبد المجيد العطار نقيب فلاحين البحيرة.

جاء ذلك فى اطار دور النقابة بتبني مشاكل الفلاحين بالمحافظات والتي يتم عرضها على مجلس الإدارة وعرضها على المسئولين بالمحافظة، وكيفية إيجاد حلول لها وذلك في إطار مشاركة الدولة في النمو الاقتصادي نحو مستقبل أفضل.

وعرض أسامة محمود الجحش، النقيب العام، بعض مشاكل الفلاحين بالمحافظة وكيفية إيجاد حلول لها , وكيفية تنسيق النقيب الفرعي للنقابة بالمحافظة، لعمل زيارة دورية لعرض المشاكل أول بأول حتى لا تتفاقم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أنه دعا بهاء العطار نقيب الفلاحين للمحافظة بدعوته لحضور المجلس التنفيذي للمحافظة كعضو للفلاحين لعرض الرؤية المستقبلية الخاصة بالفلاح بالمحافظة والمشاكل، إضافة إلى دعوة نقباء المراكز للمراكز والأحياء.

وتابع محافظ البحيرة، أن هناك توجيهات وتعليمات من الرئيس السيسي بتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين وإيجاد حلول لكافة مشاكلهم، حتى يتسنى لهم القيام بدورهم في زيادة المحاصيل الزراعية، إضافة إلى دورهم الوطني الملموس.