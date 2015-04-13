دبلن - أ ف ب

قدم25 ألف مستخدم من مستخدمى موقع “فيس بوك” من مختلف الدول الأوروبية دعوى جماعية ضد موقع التواصل الاجتماعى الأول فى العالم “فيس بوك” فى محكمة بمدينة دبلن الأيرلندية يتهمونها بانتهاك الخصوصية والتعدى على أسرار المستخدمين لصالح الجهات الإعلانية.

وذكر موقع “سكاى نيوز” أن الأشخاص الذين قاموا بتقديم الدعوى القضائية ضد فيس بوك من بينهم أكثر من 1000 شخص من المملكة المتحدة وأيرلندا، بالإضافة إلى 5 آلاف مستخدم من ألمانيا وهى الدولة الأكثر وعيا بأمور الخصوصية فى العالم .

بينما ذكر موقع “بى بى سى”أن الدعوى التي يقودها ناشط نمساوي في مجال حماية البيانات يُدعى ماكس شريمز، تركزعلى أسلوب فيس بوك في جمع ونقل البيانات.

وقال “ماكس شارمز” إن الدعوى التى اجتمع عليها أكثر من 25 ألف مستخدم للفيس بوك تطالب الموقع بوقف التعدى على الخصوصية ومراقبة المستخدمين وبياناتهم ومشاركتها مع الجهات الإعلانية لأنها ملك للمستخدم وحده، كما تطالب الدعوة بدفع تعويض مادى لـ 25 ألف مستخدم واتخاذ خطوات حاسمة تجاه الخصوصية .

ونفى مؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرج فى يونيو 2013 مشاركة الموقع فى برنامج التجسس الخاص بوكالة الأمن القومى، والذى كان يهدف إلى تبادل معلومات المستخدم مع حكومة الولايات المتحدة