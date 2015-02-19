الرباط -أ ش أ

تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – بالتعاون مع المعهد الإسلامي في داكار بجمهورية السنغال مسابقة وطنية حول حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره يومي21 و22 فبراير الجاري في العاصمة السنغالية داكار .

ويشارك في هذه المسابقة القرآنية 120 متسابقا ذكورا وإناثا يفدون من جميع الأقاليم السنغالية.

وتشتمل هذه المسابقة على ثلاثة فروع هى : (حفظ القرآن الكريم كاملا مجودا مع أسئلة حول الحزبين الأخيرين في التفسير وأسئلة حول أحكام التجويد) و(حفظ نصف القرآن الكريم مجودا مع أسئلة حول أحكام التجويد فقط) و(حفظ ربع القرآن الكريم سواء أكان الأول أو الثاني ودون أسئلة حول التفسير والتجويد) ومن المنتظر أن تمنح جوائز للفائزين في حفل رسمي سيقام بالمعهد الإسلامي في دكار خصيصا لهذه المناسبة .

يذكر أن الدعم المذكور يندرج في إطار تنفيذ برامج وأنشطة خطة العمل الثلاثية للإيسيسكو للسنوات 2013-2015 الهادفة إلى تحفيز المواهب الصاعدة للنهل من معين القرآن الكريم وحفظه وترتيله.