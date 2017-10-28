الاسكندرية - أ ش أ

أنهت مديرية أمن الاسكندرية استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي والوداد المغربي علي استاد برج العرب في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وقال اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية إنه تم تعزيز الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد ونشر عدة نقاط أمنية من إدارتي المرور وتأمين الطرق بالاشتراك مع البحث الجنائي, مع قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات والسيارات المتروكة بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام .

واضاف انه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع دخول اي شخص من حضور المباراة غير حاملي التذاكر أو المصرح لهم بالحضور مشيرا إلى أنه سيتم استخدام بوابات كشف المعادن ووضع كاميرات لمراقبة الجماهير بالمدرجات مع التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي, وملاحظة الحالة الأمنية لمكان إقامة الفريقين والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

وأكد مدير امن الاسكندرية تواجده وكافة المستويات الأشرافية والقيادية ميدانيا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة وأهاب بالجماهير بالتشجيع المثالي والالتزام بالروح الرياضية واتباع تعليمات الأمن حتي تنتهي وتخرج المباراة بشكل حضاري .

في سياق متصل قررت هيئة إسعاف الاسكندرية الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة تتمركز بجوار الاستاد علاوة على 12 مسعفا داخل المدرجات ورفع درجة الاستعداد ومضاعفة أطقم النوباتجيات بجميع أقسام مستشفى العامرية العام باعتبارها مستشفى الإحالة مع جاهزية فرق الانتشار السريع وأقسام الطوارئ بباقى المستشفيات.