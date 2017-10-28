صحافة مصرية:الحصاد الكبير لزيارة الرئيس لفرنسا
أخبار مصر - السبت 28 أكتوبر - فيصل زكى
* الخبراء والدبلوماسيون يؤكدون: زيارة الرئيس لفرنسا .. حققت نجاحات سياسية واقتصادية.
* الثأر لشهداء الواحات..مقتل 13 إرهابيا فى معركة مع الأمن بالظهير الصحراوى الغربى
*هيئة الاستعلامات ترصد حصاد زيارة الرئيس لفرنسا:استثمارات وتسليح وتعاون أمنى.
* تنافس بين المحافظات للمشاركة فى حملة « علشان تبنيها».
*كندية.. أمريكية.. سويدية.. مجرية.. فرنسية.. أوكرانية ..العاصمة الإدارية تتزين بـ 6 جامعات عالمية.
*.عبدالعال ووفد البرلمان في الزيارة الأولي للكونجرس.
*الليلة.. «الفارس الأحمر» يداعب «الأميرة السمراء».
*الأهلى يحمل طموح جماهيره فى لقب دورى الأبطال أمام الوداد المغربى.
* مميش: افتتاح 3 كبارى عائمة على قناة السويس ديسمبر المقبل.
* المفتى : الإسلام جاء بتشريعات تحمى الإنسان.
* ضوابط جديدة لقيد المحامين و«دعوى » تطعن فى قرار النقيب.
*صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: 19٪ من الحرفيين و12٪ من السائقين المهنيين يتعاطون المخدرات.
*محافظ المنوفية :نعم حصلنا على «صفر» فى الأداء الصحى.. والأمل فى المستشفى العسكرى.
*النشاط غير الرسمى شوكة فى ظهر الاقتصاد..18 مليون منشأة تعمل بعيدا عن أعين القانون.
* «المدن الذكية» حلم يتحقق بمحور قناة السويس.
*5.2 مليار دولار عائدات السياحة خلال 9 أشهر.
*مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
* أسامة هيكل رئيسا للثقافة والإعلام.
* الزمالك متفائل بعودة اللعب على استاد القاهرة.. ومنصور يشكر الداخلية والرياضة.
* الإسماعيلى ينتزع صدارة الدورى بفوز دراماتيكى على المصرى.
*اليوم..يد الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة إفريقيا.
* في اجتماع هام لمدبولي ومجلس جهاز التنظيم وحماية المستهلك.
* “كلنا معاك من أجل مصر” تقتحم المشاكل بالمشروعات التنموية.
* البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء علي طريق الإنجاز.
* 85 ألف فدان جاهزة للاستثمار الزراعي بسهل الطينة وجنوب القنطرة.
*خريطة لتوزيع الآفات بالمحافظات بالتنسيق مع الزراعة.
* منظومة جديدة وفتح أسواق للمحاصيل البستانية.
* نائب محافظ البنك المركزي أمام اتحاد المصارف العربية.
* تكوين مخصصات مالية للديون المتوقع تعثرها يحافظ علي الودائع.
* بعد توسعات أسمدة موبكو والايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية.
* الملا للجمهورية : أكبر مجمع للبتروكيماويات بمحور القناة.
* الخطيب : كلنا وراء الأهلي .. وواثق في قدرات اللاعبين.
مشاكل نقابة المحامين والتى بدات فى التسعينات بين الاستاذين احمد الخواجه واحمد ناصر …..لن تنتهى مشاكل هذه النقابة الا بنقل اموالها لهيئة المعاشات ولتوفير حياة امنة للمحامين …..اقرؤا قوانين جميع النقابات فى مصر الاطباء والمهندسين والتطبيقيين والتجاريين والاجتماعيين وغيرها فموارد هذه النقابات ومعاشاتها تختلف تماما عن نقابة المحامين