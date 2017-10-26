أخبار مصر

حوار: أيمن عدلي

هالة حربي

الدعم الفني: أحمد حازم

أكد اللواء محمد محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق في حوار مباشر لموقع أخبار مصر اليوم الخميس أن كارثة الواحات تعد مواجهة قتالية إلا أنها في طار العمليات النفسية التي تستهدف إلى تحطيم الروح المعنوية للشعب وأفراد الشرطة والجيش.

وأشار الغباري إلي أن ما تم في العملية الإرهابية بالواحات هدفه منع قيام الإرهابين بعمليات في توقيت متزامن على القاهرة والجيزة.

كما طالب اللوار الغباري الإعلامين بمذاكرة المواقف الإعلامية في العمليات الكبيرة ضد الإرهاب مثل كمين الرفاعي وكمين 101 وماحدث بها.

وأوضح اللواء علاء عبد الجواد بازييد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية أن عملية الواحات تأتي في إطار إستهداف الدولة الدولة المستمر من خلال حرب الإرهاب التي فرضت علي مصر وعليها يمارس أحط الاساليب غدراً ولاينبغي الحديث عن أخطاء الشرطة والمصرية فهي من تواجه الإرهاب.

كما أكد اللواء بازييد أنه لابد من التأكيد على أن الحروب تطورت من حرب الدبابات إلي حرب معلومات .

في انتظار اسئلتكم

لمشاهدة الحوار:-

#egynews#اخبار_مصر جهود الأمن في مكافحة الإرهاب وكيف نمنع تكرار كارثة الواحات حوار مع اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق واللواء علاء عبد الجواد بازييد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية.. Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 26 oktober 2017