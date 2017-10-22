القاهرة - أخبار مصر

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إعتزاز كافة أبناء الوطن بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره.. وأن وزارة الداخلية تدرك إدراكاً كاملاً لحجم التحديات الأمنية التى تواجهها الدولة .

وأضاف وزير الداخلية خلال زيارته اليوم الاحد لمصابي الشرطة في مواجهات منطقة الواحات أن الحرب على الإرهاب ليست بالحرب الهينة وأن ما قدمه شهداء ومصابى الشرطة من تضحيات نابعه من يقين راسخ بسمو رسالة الأمن وقدر التضحية لأجل الوطن ، وأن رسالة جهاز الشرطة النبيلة أمانة فى عنق رجالها الذين عاهدوا الله على تحمل المسئولية لتحقيق الأمن والإستقرار.

وقد قام وزير الداخلية مساء اليوم بزيارة المصابين من رجال الشرطة جراء مشاركتهم فى المواجهات الأمنية ضد عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة وإطمأن على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم.. ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للعلاج .. معرباً عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل .