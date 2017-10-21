القاهرة - أ ش أ

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ايفان سوركوس، إن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في حربها ضد الإرهاب.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في تغريدة له على تويتر،عن خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا ذويهم في حادث الواحات الإرهابي ،دفاعا عن البلاد ضد الإرهاب.

كما أعرب وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان عن تضامن بلاده مع مصر قيادة و شعبا، وصرح – في بيان رسمي – بأن مصر و قوات الأمن بها مرة أخرى يدفعون ضريبة ثقيلة لمكافحة الإرهاب، مشددا على دعم فرنسا لاستقرار مصر في تلك اللحظات المؤلمة.