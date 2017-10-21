أخبار مصر - دعاء عمار

أكد وزير المالية “عمرو الجارحي” أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي لإصلاح الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها برغم صعوبتها، وذلك في مقال له بصحيفة “فايننشال تايمز”.

وأشار “الجارحي” قائلا: “خلال العام الماضي بدأت مصر في واحدة من أكثر التحولات الاقتصادية طموحا في تاريخها الحديث…وبالشراكة مع صندوق النقد الدولي بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والمالي لدعم النمو والتنمية ويشمل ضبط أوضاع المالية العامة من خلال خفض الدعم وتحرير سعر الصرف وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية، وهي مصممة لجعل مصر أكثر جاذبية وديناميكية واقتصاد مزدهر”.

وأوضح الجارحي قائلا:”ويكمن محور هذا الجهد في القضاء على عناصر نظام الدعم المكلف وغير الفعال في مصر والتحرك نحو التسعيرة القائم على السوق في قطاع الطاقة.. وفي يوليو تمشيا مع برنامج صندوق النقد الدولي زادت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة تصل لـ 42 % وأسعار الوقود بنسبة تصل لـ 50 %، وكان النظام السابق للدعم يقيد التنمية ويشجع الفساد مما كلف البلاد مليارات الدولارات العام الماضي”.

وأضاف: “وبعيدا عن الدعم قامت الدولة بإطلاق شعارات لتحسين مناخ الأعمال ما جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين وأصدر البرلمان مؤخرا قانونا للاستثمار للإسراع في التنمية ونقوم في نفس الوقت بتحرير القطاعات الرئيسية لزيادة الشفافية وتشجيع المزيد من المنافسة”.

وتابع “الجارحي”: وقطعت الحكومة خطوات كبيرة نحو تعزيز الموارد المالية العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة وتقييد الأجور في القطاع العام ونتيجة لذلك خفضت مصر عجز ميزانيتها لأدنى مستوياتها خلال خمس سنوات وتستهدف العام المقبل تحقيق فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، وبينما تجري مصر الإصلاحات الصعبة تحاول حماية مواطنيها من عواقب لا يمكن تجنبها على المدى القصير خاصة مع رفع الدعم، ولتخفيف أثر تدابير التقشف ضاعفت الحكومة دعم السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية وجمدت الضرائب على الأراضي الزراعية وزادت معاشات موظفي الخدمة المدنية بنسبة 15 %”.

وبحسب “الجارحي” فقد بدأت الجهود تؤتي ثمارها مع نمو اقتصادي قوي بلغ 4.1 % خلال السنة المالية 2016-2017 وتوقعات تشير إلى ارتفاعه ما يقرب 4.6 % العام المقبل والعودة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2019.

وأردف “الجارحي”: إن التزام مصر الراسخ بضبط النفس والإصلاح المالي سيحد بشكل كبير من عجزنا المالي ويخفض نسبة ديننا العام مما يزيد من جاذبية سياستنا الائتمانية السيادية، كما أن ارتفاع الاستثمارات مشجع ويظهر أننا على الطريق الصحيح فقد تم توقيع صفقات استكشاف النفط والغاز مع شركات النفط الغربية وتلتزم شركات متعددة الجنسيات مثل هيلتون العالمية بتوسيع استثماراتها في مصر”.

وأختتم “الجارحي” بقوله:”رغم تحقيقنا الكثير في فترة قصيرة إلا أن العمل لم ينته ويجب مواصلة تحسين مناخ الأعمال ودعم قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية، ونحن مصممون على النجاح في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز الاستثمار الأجنبي وتخلق الفرص الاقتصادية لمواطنينا ويوفر فرص عمل لشبابنا وينشئ أساسا اقتصاديا متنوعا لدعم نمو مصر على المدى الطويل”.