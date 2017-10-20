مرتضى يؤكد أن فريقه كان يلاعب “الجن” أثناء مواجهة سموحة
القاهرة - أخبار مصر
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه كان يلعب مباراة ضد “الجن” أثناء مواجهة سموحة في بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري في لقاء خسره الأبيض بثلاثية نظيفة.
وأضاف مرتضى في تصريحات عقب بعد المباراة “أقسم بالله ممدوح عباس سحَر هذا الفريق، كنا نلعب ضد الجن، لن أنتحدث عن فنيات لأن الزمالك يملك لاعبون رجال”.
ووجه رئيس الزمالك التحية لفريقه على مواجهته ضد الثلاثي – فريق سموحة، وفريق جن فرج عامر، وفريق جن ممدودح عباس-، موضحا أنه لن يتحدث عن التحكيم لأن الجن كان حاضراً.
يجب محاكمة هذا الشخص بتهمة ازدراء الشعب المصرى ونشر الخرافات
لو مقتنع باللى بتقوله بجد يبقى اكيد خرفت ولو مخرفتش تبقى فاشل لانك متعقتش مع مسخر الجن ليه علشان تكسب بلا وكسه روح كمل اكل بلح بس بعيد عن نادي الزمالك