القاهرة - أخبار مصر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه كان يلعب مباراة ضد “الجن” أثناء مواجهة سموحة في بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري في لقاء خسره الأبيض بثلاثية نظيفة.

وأضاف مرتضى في تصريحات عقب بعد المباراة “أقسم بالله ممدوح عباس سحَر هذا الفريق، كنا نلعب ضد الجن، لن أنتحدث عن فنيات لأن الزمالك يملك لاعبون رجال”.

ووجه رئيس الزمالك التحية لفريقه على مواجهته ضد الثلاثي – فريق سموحة، وفريق جن فرج عامر، وفريق جن ممدودح عباس-، موضحا أنه لن يتحدث عن التحكيم لأن الجن كان حاضراً.