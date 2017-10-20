القاهرة - أخبار مصر

أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية عن إستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر الارهابية خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء.

وأضاف المسئول أنه فى إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن إختبائها .. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بإتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لإختبائها .

وأضاف أنه مساء اليوم الجمعة تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر وحال إقتراب القوات وإستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران ، مما أسفر عن إستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر وتقوم القوات حالياً بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجارى الإفادة بما يستجد من معلومات .