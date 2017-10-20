القاهرة - أ ش أ

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن ثلاثة من رجال الشرطة استشهدوا وأصيب 8 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة موضحا مقتل عدد من العناصر الإرهابية جاري حصرها حاليا.

وأوضح المصدر أن معلومات كانت قد وردت إلى قطاع الأمن الوطني مفادها اختباء عدد من العناصر الإرهابية المطلوب ضبطها وإحضارها بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة مشيرا إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية لملاحقة تلك العناصر وضبطها.

وأضاف المصدر أنه فور وصول قوات الأمن لمحل اختباء هذه العناصر بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة عند استشعارها بقدوم القوات التي تبادلت إطلاق النار معها مما أسفر عن استشهاد 3 رجال شرطة وإصابة 8 آخرين وتم الدفع بتعزيزات من قطاعي الأمن المركزي والعمليات الخاصة ومازال التعامل مع العناصر الإرهابية جاريا.