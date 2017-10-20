القاهرة - أ ش أ

عاد الى القاهرة صباح اليوم -الجمعة – الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد مشاركته فى فعاليات معرض المعدات والأنظمة الدفاعية الدولى فى كوريا الجنوبية والمقام في الفترة “17 – 22 أكتوبر الحالي.

وقد التقي وزير الإنتاج الحربي علي هامش فعاليات المعرض بوزير الدفاع الكوري الجنوبى سونج جونج مو،كما ألتقي برؤساء عدد من الشركات الكورية والاجنبية لبحث أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع وزارة الإنتاج الحربي المصرى.

وحضر العصار عدة ندوات نظمها المعرض حول تطوير الأنظمة الدفاعية وتطوير الصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب بالإضافة إلى زيارته للأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للتعرف على أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا التصنيع فى مجالات الصناعات الدفاعية وأنظمة التسليح.