صحافة عربية: هزيمة تاريخية لـ “داعش” في الرقة
أخبار مصر - الأربعاء 18 أكتوبر - فيصل زكى
* هدم منزلين في القدس واعتقال 16 فلسطينياً وتدنيس للأقصى.
* الاحتلال يزرع الضفة بـ 1292 وحدة استيطانية جديدة.
* علي المسماري وبدر المراشدة بطلان يلتحقان بقافلة المجد.
* القوات المسلحة تعلن استشهاد طيارين أثناء أداء مهمة في اليمن.
* البرلمان العربي يدعو للتنسيق بمواجهة التحديات.
* استنكرت تجميد أموال عبد الله آل ثاني واقتحام قصر سلطان بن سحيم.
* «الإمارات لحقوق الإنسان»: قطر تنتهك المواثيق الدولية.
* قطر ترشو لتنظيم تظاهرة مؤيدة لها في واشنطن.
* «بلومبرج» تؤكد إحجام البنوك عن بيع الدولار إلى الجهات الخارجية.
* حركة تداول العملات بين المصارف القطرية والأجنبية شبه متوقفة.
* انطلاق المؤتمر العالمي الثاني «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» بالقاهرة.
* الإمارات تدعو للاستفادة من تجربتها في «ضبط الفتوى».
* مؤتمر للمانحين بشأن الأزمة في جنيف 23 أكتوبر.
* 582 ألف لاجئ روهينجي ببنجلادش خلال شهرين وآلاف العالقين على الحدود.
* «فضيحة الخليفي» تربك الاتحاد الدولي..«سيدة الفيفا» تلمح إلى سحب المونديال من قطر.
* السعودية تندد بالهجمات..الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في العريش.
* تركيا ترسل أطباء وميركل تعرب عن صدمتها.
* الصومال يدعو للتبرع بالدم بعد أسوأ تفجير.
* محامي عائلة القذافي: سيف الإسلام يعود للعمل السياسي.
* البحرين تشتري 16 طائرة إف-16 بـ 3.8 مليار دولار.
* السعودية تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء كردستان.
* واشنطن «لا تنحاز» لأي طرف في النزاع حول كركوك.
* كوريا الشمالية تحذر من اندلاع «حرب نووية».
* بدء مشاورات تشكيل الحكومة النمساوية وكورتس يربط الشراكة بمحاربة «معاداة السامية».
* الانقلابيون يقصفون مستشفى الثورة ومحيطه بقذائف الهاون.
* مواجهات في تعز والميليشيات تدمي الأحياء السكنية.
* ابن دغر : هادي لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات نزيهة .
* استعدادات لتدشين العمل في مقر وزارة الداخلية الجديد في عدن.
* صالح يدرس المشاركة بمؤتمر في روسيا.
* البيشمركة تتجه للانسحاب إلى خطوط 2003.
* نفط كركوك في قبضة بغداد.. والاستفتاء «من الماضي».
* الرقة.. المعقل الأبرز الذي خسره «داعش» في سوريا.
* كوريا الشمالية تلوّح ب«حرب نووية» وواشنطن تؤيد الحوار.
*الحريري: الانتخابات النيابية في موعدها.
* لبنان يضبط شبكة تجسس تعمل لـ «إسرائيل».
* حبس «داعشي» 10 سنوات.. والإفراج عن «داعشية».
* «الأمة» الكويتي يقر التحاق «البدون» بالجيش.
* مقتل أربعة جنود أتراك في شمالي العراق.
* أنقرة ترحب بسيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك.
*الأغوار المسروقة تستنزف فلسطين اقتصادياً.
سعيد جدا بمعرفة لقاء شباب العالم في شرم الشيخ حقا اشتراكنا في لقاء كهذا يعمل علي دمج الافكار والثقافات االدولية لشباب العالم للنهوض خصوصا بالمجالات واهمهم الاقتصادية وبلدنا الغالي مصر خاصتا ولعل تداول الثقافات بين الشباب يساعد علي تفهم وطرح كل الظروف التي تجعل كل شعب قادر علي الوقوف علي الايجابيات و ترك السلبيات علي قدر المستطاع