أخبار مصر - الأربعاء 18 أكتوبر - فيصل زكى

* هدم منزلين في القدس واعتقال 16 فلسطينياً وتدنيس للأقصى.

* الاحتلال يزرع الضفة بـ 1292 وحدة استيطانية جديدة.

* علي المسماري وبدر المراشدة بطلان يلتحقان بقافلة المجد.

* القوات المسلحة تعلن استشهاد طيارين أثناء أداء مهمة في اليمن.

* البرلمان العربي يدعو للتنسيق بمواجهة التحديات.

* استنكرت تجميد أموال عبد الله آل ثاني واقتحام قصر سلطان بن سحيم.

* «الإمارات لحقوق الإنسان»: قطر تنتهك المواثيق الدولية.

* قطر ترشو لتنظيم تظاهرة مؤيدة لها في واشنطن.

* «بلومبرج» تؤكد إحجام البنوك عن بيع الدولار إلى الجهات الخارجية.

* حركة تداول العملات بين المصارف القطرية والأجنبية شبه متوقفة.



* انطلاق المؤتمر العالمي الثاني «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» بالقاهرة.

* الإمارات تدعو للاستفادة من تجربتها في «ضبط الفتوى».

* مؤتمر للمانحين بشأن الأزمة في جنيف 23 أكتوبر.

* 582 ألف لاجئ روهينجي ببنجلادش خلال شهرين وآلاف العالقين على الحدود.

* «فضيحة الخليفي» تربك الاتحاد الدولي..«سيدة الفيفا» تلمح إلى سحب المونديال من قطر.

* السعودية تندد بالهجمات..الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في العريش.

* تركيا ترسل أطباء وميركل تعرب عن صدمتها.

* الصومال يدعو للتبرع بالدم بعد أسوأ تفجير.

* محامي عائلة القذافي: سيف الإسلام يعود للعمل السياسي.

* البحرين تشتري 16 طائرة إف-16 بـ 3.8 مليار دولار.

* السعودية تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء كردستان.

* واشنطن «لا تنحاز» لأي طرف في النزاع حول كركوك.

* كوريا الشمالية تحذر من اندلاع «حرب نووية».

* بدء مشاورات تشكيل الحكومة النمساوية وكورتس يربط الشراكة بمحاربة «معاداة السامية».

* الانقلابيون يقصفون مستشفى الثورة ومحيطه بقذائف الهاون.

* مواجهات في تعز والميليشيات تدمي الأحياء السكنية.

* ابن دغر : هادي لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات نزيهة .

* استعدادات لتدشين العمل في مقر وزارة الداخلية الجديد في عدن.

* صالح يدرس المشاركة بمؤتمر في روسيا.

* البيشمركة تتجه للانسحاب إلى خطوط 2003.

* نفط كركوك في قبضة بغداد.. والاستفتاء «من الماضي».

* الرقة.. المعقل الأبرز الذي خسره «داعش» في سوريا.

* كوريا الشمالية تلوّح ب«حرب نووية» وواشنطن تؤيد الحوار.

*الحريري: الانتخابات النيابية في موعدها.

* لبنان يضبط شبكة تجسس تعمل لـ «إسرائيل».

* حبس «داعشي» 10 سنوات.. والإفراج عن «داعشية».

* «الأمة» الكويتي يقر التحاق «البدون» بالجيش.

* مقتل أربعة جنود أتراك في شمالي العراق.

* أنقرة ترحب بسيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك.

*الأغوار المسروقة تستنزف فلسطين اقتصادياً.