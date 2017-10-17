بغداد - أ ش أ

ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء الإثنين أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على قريتين قرب بلدة دوبز غربي محافظة كركوك بشمال العراق.

ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه قوات الأمن بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أهالي المحافظة والبيشمركة.

إلى ذلك، أكدت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك فرض الأمن على عموم مدينة كركوك ومؤسساتها الحكومية.