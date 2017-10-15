القاهرة -أ ش أ

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة التحية لشهداء مصر الأبطال من القوات المسلحة ولدمائهم الذكية الطاهرة ولبطولاتهم التي يسطرها التاريخ بحروف من نور في سبيل هذا الوطن العزيز وفي مواجهة الإرهاب الغاشم.

وأعرب وزير الأوقاف في تصريح له , تعقيبا على استشهاد 6 من شهداء مصر الأبطال من رجال القوات المسلحة البواسل في منطقة القواديس بسيناء , اليوم الأحد عن أمله في أن يرحم الله تعالى شهداء مصر الأبرار ويلهم ذويهم الصبر والرضا بقضاء الله.

وأشار إلى أن مصر محفوظة بفضل ورعاية الله وقدرته ورعايته وبتضحيات أبنائها الأبرار في كل المجالات وعلى رأسها الشهادة في سبيله دفاعا عن كل ذرة رمل في مصر.

وأكد وزير الأوقاف إدانته لكل أعمال الإرهاب الذي لا يعرف دينا ولا وطنا , مجددا الدعوة للتعاون الدولي في مواجهته.

يشار إلى أن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أعلن , في وقت سابق اليوم , استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة أثناء التصدي لمحاولة إرهابية فاشلة استهدفت نقاط تأمين بمنطقة القواديس التي تقع بمدينة العريش.