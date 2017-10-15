بالفيديو…”الطلاق بين الخاسر والرابح” في ندوة على الهواء بموقع أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
احصائيات مفزعة عن حالات الطلاق بمصر جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا بالآونة الأخيرة، نحو مليون حالة، تتردد سنويًا على محاكم الأسرة..
وبالنظر الى حجم المشكلة وتداعياتها الخطيرة على مستقبل الأبناء..يعقد موقع اخبار مصر صباح الثلاثاء ندوة بعنوان” الطلاق بين الخاسر والرابح”
ويستضيف الموقع
أحمد محجوب محامى بالنقض
شيرين نجيب فهمى محامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة
نجلاء حسنين على حسان مقرر حملة أريد حلا
دعاء عبد السلام مقرر مبادرة طلاق بلا نزاعات
يحاورهم : سماء المنياوي .. علا الحاذق .. عصمت سعد
تناولت الندوة المحاور الآتية:-
- أسباب ارتفاع نسب الطلاق.
- تداعيات الطلاق النفسية على الأطفال.
- متى يصبح الطلاق ضرورة.
- كيف يصبح المطلقين أصدقاء.
- دور الحموات في الطلاق.
- الخلع حقوق الزوجة والزوج.
- الطلاق حقوق الزوجة وحقوق الزوج.
- دور السوشيال ميديا في ارتفاع نسب الطلاق والعلاقات غير الشرعية.
- دور المجتمع المدني في توعية الشباب المقبل على الزواج.
السبب في وجهة نظري
العصبية و التفكك الأسري و المجتمعي و الإفتقار لثقافة الإختلاف فكل يفكر في نفسه فقط و يهمل واجبه نحو أهله كمسئول (أب-أخ-عم-خال-زوج-صهر) و لا يدرك حقوق وواجناته للطرف الآخر.
وذلك نتيجة غياب برامج التوعية الدينية و الإجتماعية للمقبلين على الزواج و إدراجهم بشكل ممنهج منذ الصغر فيها.
برجاء ان يكون من بين المشاركين فى الندوة رجال روحانيين من الطرق الصوفية والكنيسة عند مناقشة المشكلة وربط الموضوع بطبائع الانسان الاربعة المائى والنارى والترابى والهوائى