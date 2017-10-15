القاهرة - أخبار مصر

احصائيات مفزعة عن حالات الطلاق بمصر جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا بالآونة الأخيرة، نحو مليون حالة، تتردد سنويًا على محاكم الأسرة..

وبالنظر الى حجم المشكلة وتداعياتها الخطيرة على مستقبل الأبناء..يعقد موقع اخبار مصر صباح الثلاثاء ندوة بعنوان” الطلاق بين الخاسر والرابح”

ويستضيف الموقع

أحمد محجوب محامى بالنقض

شيرين نجيب فهمى محامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة

نجلاء حسنين على حسان مقرر حملة أريد حلا

دعاء عبد السلام مقرر مبادرة طلاق بلا نزاعات

يحاورهم : سماء المنياوي .. علا الحاذق .. عصمت سعد

تناولت الندوة المحاور الآتية:-