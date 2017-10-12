فيلادلفيا - أ ش أ

تأهل اللاعب المصري محمد الشوربجي إلى الدور نصف النهائي فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وجاء تأهل الشوربجي بعد فوزه على الألماني سيمون روزنز 3 صفر كما صعدت نور الطيب المصنفة الرابعة عشر, إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد أن فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على بطلة العالم نور الشربيني من الدور ربع النهائى للبطولة.