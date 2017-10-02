القاهرة-أ ش أ

اكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي،سينضمان لمعسكر منتخب مصر غدا/ الثلاثاء.

ويقيم منتخب مصر معسكرا في برج العرب بالإسكندرية, استعدادا لمواجهة المنتخب الكونغولي الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأضاف لهيطة، أن الرباعي المحترف في الخارج “أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، وسام مرسب لاعب ويجان الإنجليزي، وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي” بالإضافة إلى أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، سينضمون لمعسكر المنتخب في وقت لاحق اليوم الاثنين، كما سينضم عمر جابر لاعب بازل السويسري، غدا الثلاثاء”.