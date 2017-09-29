القاهرة - أ ش أ

شن ضباط قطاع الأمن العام, بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي, حملة تفتيشية موسعة; لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال أسبوع – فى مجال ضبط المتهمين فى قضايا المخدرات, عن ضبط ألف و376 قضية مخدرات, وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية, عن ضبط 31 تشكيلا عصابيا, ضموا 89 متهما, ارتكبوا 137 حادث سرقة متنوعة, وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة, تم كشف غموض 50 واقعة (قتل عمد, سرقة بالإكراه, هتك عرض, انتحال صفة, حريق عمد), وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 74 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط السيارات المoبلغ بسرقتها, عن ضبط 34 سيارة مسروقة, وفى مجال ضبط السجناء والمراقبين الهاربين, عن القبض على 10 سجناء هاربين من السجون, و83 مراقبا هاربا, وفى مجال القضايا المتنوعة, عن ضبط 36 ألف و38 قضية سرقة تيار كهربائى, و120 قضية أموال عامة متنوعة, و391 قضية أحداث متنوعة, و17 ألفا و44 قضية مرافق متنوعة, و5 الاف و202 قضايا تموينية متنوعة و176 ألفا و104 مخالفات مرورية متنوعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة, وجارى استمرار الحملات; لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.