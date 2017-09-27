أخبار مصر

الممارسات غير الأخلاقية والمنحرفة.. كيف نواجهها؟ حوار لاخبار مصر مع د. عبد الفتاح درويش استاذ علم النفس وكيل كليه الآداب جامعة المنوفية والدكتور محمود خليل واستاذ الادارة والازمات.

الخميس ٣ عصراً

حوار: أيمن عدلي

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