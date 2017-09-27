بالفيديو: الممارسات غير الأخلاقية والمنحرفة.. كيف نواجهها؟ حوار مع د. عبد الفتاح درويش استاذ علم النفس ود. محمود خليل أستاذ الإدارة
أخبار مصر
الممارسات غير الأخلاقية والمنحرفة.. كيف نواجهها؟ حوار لاخبار مصر مع د. عبد الفتاح درويش استاذ علم النفس وكيل كليه الآداب جامعة المنوفية والدكتور محمود خليل واستاذ الادارة والازمات.
الخميس ٣ عصراً
حوار: أيمن عدلي
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#egynews #أخبار_مصرالممارسات غير الأخلاقية والمنحرفة.. كيف نواجهها؟ حوار مع د. عبد الفتاح درويش استاذ علم النفس ود. محمود خليل أستاذ الإدارة..
Geplaatst door اخبار مصر egynews.net op donderdag 28 september 2017
ياريت يا استاذ ايمن تسأله ما هو الطريق الصحيح لمعالجة الامور الغير اخلاقية وهل نضع المشكلة على عاتق الاسرة ام هناك من هم مسئولين مثل المدرسة الجامعة الاعلام المصرى واشدد هنا بـ الاعلام المصرى لانه هو المنوط به الحفاظ على الامه من الانحراف وليس الاعلام الخاص لانه يبحث عن ” الربح ” الاعلانات
تحياتى لكم