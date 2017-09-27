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الممارسات غير الأخلاقية والمنحرفة.. كيف نواجهها؟ حوار لاخبار مصر مع د. عبد الفتاح درويش استاذ علم النفس وكيل كليه الآداب جامعة المنوفية والدكتور محمود خليل واستاذ الادارة والازمات.

الخميس ٣ عصراً

حوار: أيمن عدلي

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#egynews #أخبار_مصرالممارسات غير الأخلاقية والمنحرفة.. كيف نواجهها؟ حوار مع د. عبد الفتاح درويش استاذ علم النفس ود. محمود خليل أستاذ الإدارة..

Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 28 september 2017

 