اخبار مصر- نهى حمودة

اكد د. محمد امين رئيس تحرير مجلة اكتوبر ان انقسام كردستان يؤكد ان اصابع المؤامرة مازالت تدير ملفات المنطقة العربية بشكل عام ورأى أن الاستفتاء احادي اجانب يدلل عى ان هناك استهداف لتقسيم المنطقة وأن ما تم في كردستان مؤشر خطير جدا خاصة ان هذه المنطقة غنية بالنفط وانفصالها سيكون لبنة لتقسيم بعض الدول مثل العراق وسوريا وهو مايخوضنا الى المؤامرة التي تهدف الى تقسيم العراق الى اكثر من دولة وتقسيم سوريا الى اكثر من دولة

واوضح في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاربعاء ان مصر اعلنت تمسكها بوحدة الاراضي العراقية واشار بأصابع الاتهام الى الدول الكبرى التي تستهدف هذه المنطقة والتي من مصلحتها ان تظل هذه الدول في مرحلة عدم استقرار واكد ان اصرار الزعيم الكردي على اتمام الاستفتاء واجراء الاستفتاء بعيدا عن مظلة وموافقة اي منظمة دولية شئ خطير