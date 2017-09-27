القاهرة-اخبار مصر

أكدت دراسة حديثة أن تناول كوب من عصير الطماطم يومياً علي الأقل يسهم في خفض الوزن‏‏ خاصةً إذاكان العصير ضمن برنامج غذائي محدد‏.

ومن خلال الدراسة التي أجريت على81‏ حالة يعانون السمنة وأمراض القلب والسكر، تبين أن المجموعة التي أضيف لوجباتها عصير الطماطم تمكنوا من التخلص من‏ 2‏ كجم إضافية عن المجموعة الثانية التي لم يكن في وجباتها نفس العصير‏.

وأكد الباحثون أن السبب وراء ذلك حالة الشبع التي يشعر بها الشخص بمجرد تناوله للطماطم مما يساعد بالتالي علي عدم الإكثار من الأطعمة الأخري‏.‏

يذكر أن الطماطم من الأكلات المفيدة جداً للصحة نظراً لإحتوائها علي مركبات مضادة للأكسدة