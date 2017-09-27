دراسة تؤكد “الطماطم” مفيدة لمرضى السكر والقلب
القاهرة-اخبار مصر
أكدت دراسة حديثة أن تناول كوب من عصير الطماطم يومياً علي الأقل يسهم في خفض الوزن خاصةً إذاكان العصير ضمن برنامج غذائي محدد.
ومن خلال الدراسة التي أجريت على81 حالة يعانون السمنة وأمراض القلب والسكر، تبين أن المجموعة التي أضيف لوجباتها عصير الطماطم تمكنوا من التخلص من 2 كجم إضافية عن المجموعة الثانية التي لم يكن في وجباتها نفس العصير.
وأكد الباحثون أن السبب وراء ذلك حالة الشبع التي يشعر بها الشخص بمجرد تناوله للطماطم مما يساعد بالتالي علي عدم الإكثار من الأطعمة الأخري.
يذكر أن الطماطم من الأكلات المفيدة جداً للصحة نظراً لإحتوائها علي مركبات مضادة للأكسدة
الطماطم عنصر أساسي يومي لكل بيت