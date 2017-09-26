اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الاوسط ان هناك فرص كبيرة للاستثمار لدولة الامارات فى مصر وخاصة مساهمة الصناديق السيادية لدولة الامارات والتى تعتبر الاكبر من حيث محتواها المالى فى العالم وهى صناديق تحتوى على الفائض المالى لمؤسسات الدولة بالامارات .

وأضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم / الثلاثاء أن الامارات من الدول التى وقفت بجانب مصر فى ثورة الثلاثين من يونيو وعلاقاتها بمصر مميزة عبر التاريخ، وزيارة الرئيس السيسى تأكيد على عمق العلاقات وعضوية الامن القومى بين مصر ومنطقة الخليج العربى والتى تدعم الامن القومى المصرى والتحالف الرباعى بين مصر والامارات والسعودية والبحرين مهم لمكافحة الارهاب ومن الضرورى استمرار الحوار الاستراتيجى بين الدول الاربعة وهى نواة لصيغة حوار عربى عربى لحماية مصالح دول المنطقة يمكن ان يشمل دول اخرى فى المستقبل

واوضح ان مصر تدعم الموقف الخليجى ضد التدخلات الايرانية المستمرة فى شؤون دول المنطقة ، واشار الى استمرار التعنت القطرى جاء بعد تعاقدات قطر الخارجية لدعم موقفها امام الدول الاربع المقاطعة لها والتى تتهمها بدعمها للارهاب ، وهناك تحول حدث بالفعل فى الموقف الالمانى بسبب الصفقات القطرية وتذبذب فى الموقف البريطانى وهناك تناقض فى الموقف الامريكى بين موقف وزارة الخارجية الامريكية وموقف الرئيس الامريكى واكد ان التقارب القطرى الايرانى المتنامى بالتاكيد سيكون له رد فعل على العلاقات القطرية الامريكية بسبب المخاوف الامريكية من ايران .

وحول استفتاء كردستان اكد ان مسعود بارازانى ليس من حقه ان يرشح نفسه للرئاسة لان رئاسته للاقليم انتهت منذ عامين والدستور يمنع ترشحه مرة ثانية فاراد ان يقفز فوق الازمة السياسية فى الاقليم بهذا الاستفتاء واكد انه فى حالة محاصرة القوات العراقية للاقليم سيفتح باب خنق الاقليم الذى يعتمد ماليا حتى الان على الحكومة المركزية واكد ان الاستفتاء فى حد ذاته ليس مهما بقدر تطبيق خطوات الانفصال وتوقع ارجاء هذه الخطوات نظرا لخطورتها حول

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا