واشنطن - أ ف ب

اعلن البنتاجون السبت ان قاذفات اميركية حلقت قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية بهدف توجيه “رسالة واضحة” الى بيونغ يانغ التي تثير استفزازاتها غضب الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت في بيان “انه الموقع الابعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة او قاذفة اميركية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل فيها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية”.