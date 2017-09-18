القاهرة-اخبار مصر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد قرارا بمنع ظهور الدكتور صبري عبد الرؤوف على شاشات التليفزيون وعدم استضافته في المحطات الإذاعية.

وصرح مكرم محمد أحمد بأن هذا القرار جاء على خلفية ظهور عبد الرؤوف في برنامج ديني وأفتى فيه بشرعية أن يعاشر الزوج زوجته المتوفاة. وأضاف مكرم أن المجلس اتخذ القرار نظرا لسخف ما أفتى به عبد الرؤوف، موضحا أن الفتوى تسئ للدين الإسلامي ولذوق المسلمين وأخلاقياتهم واحترام الموت، ولا يمكن أبدا للذوق الإسلامي أن يخلط الأمور خاصة أن الدين واضح في هذه المسائل.

وأفاد مكرم بأن المجلس لاحظ انتشار عدد من الفتاوى الشاذة في الفترة الأخيرة على بعض الشاشات وهي فتاوى أبعد ما تكون عن صحيح الدين الإسلامي وتسئ للدين وتقدم للجماعات الإرهابية وكذا مهاجمى الإسلام فرصة لمهاجمة الإسلام الصحيح.

وأكد مكرم أن المجلس سيصدر قرارا بمنع البرامج التي تتعرض لمثل هذه القضايا، كما يهيب بالأزهر الشريف التحقيق في كل هذه الفتاوى وإصدار بيان واضح بشأنها، مشيرا الى أن قرار منع الدكتور صبري عبد الرؤوف من الظهور على الشاشات أو المشاركة في البرامج الإذاعية سيستمر حتى ينتهي الأزهر من تحقيقاته معه ويصدر قراره الأخير.