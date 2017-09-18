القاهرة - أخبار مصر

اكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن نظام الأمير تميم الحالي يريد أن يكون لديه جيش عالمي من الإرهابيين، لافتا إلى أن النظام القطري سعيد جدا بتدشينه لجيش من الإرهابيين لتدمير الدول الأخرى.

وأضاف “ساويرس”، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، مساء الأحد ، أن النظام القطري سيندم بشدة علي دعمه للإرهاب في كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة التي لم تحدث بها أي عمليات إرهابية وهو أمر غريب.

وتابع أن قطر تحاول تحسين صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا الأمر لن ينطلي علي العرب، معقبا:” أزمة قطر لن تنتهي إلا بعدما تعلن قطر توقفها عن دعم الإرهاب وهناك حكومة عربية ستعمل حساب لأمريكا ولن تضغط أكثر علي قطر “.، بحسب وسائل اعلام محلية.