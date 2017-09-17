اخبار مصر - سماء المنياوي

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأحد، على أنه سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في أن يكون المشروع تنمية غرب مصر تحت غطاء شركة مصرية بنسبة 100% على أن يكون أي استثمارات أجنبية أو مصرية أخرى من خلال التعاون مع الشركة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شارك خلاله محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، بحضور الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، والدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، وكذلك المجموعة المشرفة على دراسات مشروع تطوير غرب مصر وعدد من المستشارين، وإحدى الشركات السنغافورية التي تقدمت بعرض رؤيتها حول المشاركة مشروع تطوير غرب مصر وإنشاء مشروعات تنموية سياحية وصناعية.

وأكد محافظ مطروح خلال الاجتماع، أنه سيتم الالتزام بتعليمات الرئيس السيسي على أن تكون المدينة عالمية ولكن ملتزمة بأعلى معايير الأمان في العالم، لتصبح على غرار المدن العالمية على ساحل البحر المتوسط وتكون جاذبة للاستثمارات الأفريقية، بالإضافة لتنفيذها على أحدث طرق التخطيط العالمية.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، شدد المحافظ على اللجنة السنغافورية أن التمويل سيكون خارجيا، وأنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بأخذ أي قروض من البنوك المصرية.

فيما عرضت اللجنة الممثلة من إحدى الشركات السنغافورية، رؤية حول المشاركة في المشروع، موضحة أنها ستعمل على إيجاد استثمارات ستكون الانطلاقة لتشغيل التجارة مع أفريقيا، مع إنشاء مطار دولي لتسهيل الحركة بالمدينة سواء على الصعيد السياحي أو التجاري.

كما اقترحت اللجنة، أن المشروع سيكون بداية لانطلاق وحدات سكنية وتوفير فرص عمل هائلة، منوهة أن أسباب اهتمامها بميناء جرجوب هو أن مصر تعد النقطة الوسطية للعالم أجمع.