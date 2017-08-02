أخبار مصر - د.هند بدارى

أعلنت الأستاذة الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس أنه تم فتح باب القبول بالتعليم المفتوح لكلية التجارة والزراعة، مضيفة أنه سوف يتم الإعلان عن باقي الكليات و الاقسام تباعا عند الحصول على موافقات المجلس الأعلى للجامعات.

والكليات المتاحة حاليا هى: مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى(اربع سنوات): برنامج التنظيم و الادارة ،برنامج النظم المحاسبية ،برنامج الحاسب الالى و تكنولوجيا المعلومات ،برنامج ادارة المستشفيات وبرنامج ادارة الفنادق و القرى السياحية .

وتتضمن مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى :

برنامج تكنولوجيا و ادارة المشروعات الزراعية .

وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية .

ثانيا : مرحلة الدبلوم فوق المتوسط (عامين):

الدبلوم المهنى التجارى فوق المتوسط الدبلوم المهنى الزراعى فوق المتوسط الدبلوم المهنى فى التذوق العربى فى اللغة العربية .

وأضاف حسام حسنى أمين مركز التعليم المفتوح ان الأوراق المطلوبة للتقديم هى : أصل المؤهل المتوسط أو العالي أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور خمس سنوات او أكثر على المؤهل المتوسط

أصل شهادة الميلاد الكومبيوتر

أصل التجنيد للذكور

صورة البطاقة

6 صور شخصية

مبلغ 100 جنيه اختبار قبول و 150 جنيها مصاريف فتح الملف وسعر الماده 160 جنيها تدفع أول الدراسة.