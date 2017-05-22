العريش - أ ش أ

واصلت محافظة شمال سيناء حملات ازالة التعديات على أملاك الدولة لليوم الخامس على التوالي.

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية فى مجالس المدن والمديريات المعنية لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة فى مختلف مناطق المحافظة.

وأشار الى أن حملات الإزالات مستمرة في مختلف مناطق المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حسم لكافة صور الخروج عن القانون والعمل علي إزالة التعديات وفرض هيبة الدولة , وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة .

ومن جانبه , أعلن أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم اليوم تنفيذ 89 حالة تعدى على أملاك الدولة وتقنين أوضاع 77 حالة أخرى , وذلك فى منطقة الصفا بمدينة العريش بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية أمن شمال سيناء والقوات المسلحة , مؤكدا على وضع لافتات على قطع الأراضى الفضاء تدل على أنها ملك للدولة بعد إزالة التعديات من عليها.

يذكر أنه سبق خلال الأيام الماضية إزالة 415 حالة تعدى على أملاك الدولة من إجمالى عدد الحالات التى تم حصرها والبالغ عددها 579 حالة فى مختلف أنحاء مدينة العريش العاصمة , علاوة على تقنين أوضاع 26 حالة.

ويذكر أيضا أنه يتم التنسيق بين مجالس المدن وقوات الأمن فى تنفيذ الازالة وإزالة أى تعدى على أملاك الدولة , وأن حملة الإزالات مستمرة وفقا للتعليمات.