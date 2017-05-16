القاهرة- اخبار مصر

نجحت مباحث قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام فى ضبط صاحب شركة للمستلزمات الطبية لقيامه بالإتجار فى العقاقير والأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية قيام المدعو”محمود ا.م”سن 40 ، صاحب شركة للمستلزمات الطبية ، مقيم بدائرة القسم – بالإتجار فى العقاقير والأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية متخذا من الشركة خاصته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه تم ضبطه بمحل عمله وعثر بحوزته على (4,900 أمبول لبعض العقاقير المخدرة – 235 قرص منشط جنسى مختلفة الأنواع – 1160 عبوة جلوكوز ملحى خاص بوزارة الصحة ) .

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.