أسيوط - أ ش أ

واصلت محافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة إجراء المسح الشامل الميداني للكشف عن فيروس سي بكافة المراكز والقرى وذلك للأسبوع الخامس على التوالي ضمن حملة تستمر حتى نهاية العام الجاري 2017.

وقال الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط ` في تصريحات اليوم /الأربعاء إن الحملة التي بدأت منذ عدة أشهر تساهم في القضاء على هذا المرض والحد من انتشاره موضحا أنه تم فحص 15 ألفا و426 شخصا في الأسبوع الخامس ب` 11 قرية على مستوى المحافظة من إجمالي المستهدف البالغ 64 ألفا و134 شخصا، وبلغ عدد الحالات الإيجابية منها 1228 حالة مصابة بفيروس”ك” بنسبة 8%، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية المسح الميداني الشامل للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18عاما.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد شلبي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية والتنمية أن المسح الميداني تم باختيار 11 قرية من مراكز المحافظة خلال الأسبوع الثاني شمل قرية الطوابية التابعة لمركز الفتح وقرية القداديح بمركز أبنوب والتناغة الشرقية بساحل سليم، مطالبا المواطنين بالتجاوب مع الحملة والكشف عن الإصابة بالمرض من عدمه تمهيدا للحصول على العلاج اللازم والانتهاء من هذا الفيروس نهائيا لتكون أسيوط خالية من الإصابة بالمرض.