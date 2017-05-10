الجزائر/بغداد - رويترز

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية يوم الأربعاء إن الجزائر والعراق يؤيدان تمديد اتفاق أبرمته أوبك مع المنتجين خارج المنظمة بخصوص تخفيضات في المعروض العالمي من النفط لمدة ستة أشهر أخرى.

واجتمع وزيرا النفط الجزائري والعراقي في بغداد يوم الأربعاء وأكد مصدر نفطي عراقي على دراية بالمحادثات أن بغداد تؤيد تمديدا للاتفاق.

وقال المصدر إن العراق يوافق على تمديد الاتفاق في الاجتماع القادم لأوبك للمساعدة في استقرار أسعار النفط وتحقيق التوازن في السوق.

وفي أواخر العام الماضي قررت أوبك ومنتجون خارجها مثل روسيا خفضا انتاجيا قدره 1.8 مليون برميل يوميا بدأ سريانه في الأول من يناير كانون الثاني وينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران هذا العام لتقليل وفرة في مخزونات الخام العالمية.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن انضم العراق والجزائر إلى السعودية في دعم تمديد تخفيضات الإمدادات ومع إظهار بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.