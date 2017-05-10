القاهرة - أ ش أ

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور, أن التذاكر الخاصة بمباراة الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا, سيتم ختمها في مباحث الأموال العامة.

ويلعب الزمالك مع فريق كابس يونايتد الزيمبابوي مساء بعد غد الجمعة, على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية, في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا مساء اليوم الأربعاء, أكد فيه أنه تم طبع خمسة آلاف تذكرة للقاء كابس يونايتد, حيث ستتم عملية بيع التذاكر صباح غد الخميس في ثلاثة منافذ باستاد الإسكندرية, وأنه سيكون بإمكان كل فرد الحصول على تذكرة واحدة.

وحذر البيان , أفراد رابطة “أولتراس وايت نايتس” من حضور المباراة , وذلك بعد أن تم تفعيل قانون الرياضة, مضيفا أنه سيتم توزيع عدد ألف دعوة على أعضاء نادي الزمالك والفرق الرياضية بالنادي.

في الوقت نفسه .. يصل فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، إلى القاهرة، فجر غدٍ الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك .

ويدير المباراة، طاقم تحكيم مكون من الإيفوارى دينيس ديمبلي، حكمًا للساحة، ويساعده التشادى عيسي يايا، والإيفوارى رولان دانون ومراقب المباراة التونسى خليفة هشام، ومراقب الحكام السوداني صلاح أحمد.