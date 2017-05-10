النواب يوافق نهائياً على علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي 2017/05/10 - 22:09 النواب يوافق نهائياً على علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي2017-05-10T22:09:36+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء إنتاج الغاز بمشروع حقول شمال الاسكندرية وزير التجارة والصناعة يكرم الفتيات الفائزات بأفضل 15 مشروعاً في مبادرة أنا رائدة جهود ضبط الأمن بالشارع المصري الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بالسجون الإسرائيلية مشروع قانون العلاوة الخاصة
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