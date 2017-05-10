الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء إنتاج الغاز بمشروع حقول شمال الاسكندرية 2017/05/10 - 21:38 الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء إنتاج الغاز بمشروع حقول شمال الاسكندرية2017-05-10T21:38:05+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات اخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير التجارة والصناعة يكرم الفتيات الفائزات بأفضل 15 مشروعاً في مبادرة أنا رائدة جهود ضبط الأمن بالشارع المصري الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بالسجون الإسرائيلية مشروع قانون العلاوة الخاصة رسائل الرئيس السيسي من الكويت والبحرين
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