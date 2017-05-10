جوادالاخارا - المكسيك - أ ش أ

خضع المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أسمن رجل في العالم لجراحة ناجحة في المعدة اليوم, ولم ينجم عنها أي مضاعفات.. وطلب منه الأطباء تنفيذ برنامج تدريبى مع برنامج غذائي لإنقاص الوزن بشكل تدريجى وذكرت وكالة الانباء الاسبانية مساء اليوم أن الشاب (32 عاما) كان يعانى من السمنة ووصل وزنه إلى 590 كجم قبل أن يجري له الطبيب خوسيه أنطونيو كاستانييدا الجراحة .

وقبل الجراحة أخضع الطبيب , المريض لبرنامج غذائي يعتمد على تناول الخضروات والفاكهة لإنقاص وزنه بمقدار 170 كجم.

وسيظل فرانكو في وحدة العناية المركزة خلال ال`48 ساعة المقبلة بعد خضوعه للجراحة.

وتم خلال العملية تقليص حجم المعدة التي كانت تسع خمسة لترات من الماء, لما يعادل كوب واحد من الماء.

وقال الطبيب “إنه المريض صاحب أكبر درجة من السمنة في العالم”, وبالتالي يواجه “احتمالات عالية للإصابة بذبحة أو مضاعفات”.

وسيخضع فرانكو بعد الجراحة لبرنامج صارم مع ممارسة تدريبات خفيفة ستساعده على تقليص وزنه للنصف خلال ستة أشهر.