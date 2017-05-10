موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, إن إقالة مدير الأمن الفدرالي الأمريكي لن تؤثر على التعاون بين موسكو وواشنطن, وأن لا علاقة لروسيا بذلك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية, اليوم /الأربعاء عن بوتين قوله ردا على سؤال لأحد الصحفيين – “لن تؤثر وسؤالكم, يبدو مضحكا بالنسبة لي، الرئيس ترامب يتصرف في إطار عمله الذي ينص عليه الدستور والقانون. ما علاقتنا نحن؟”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أقال أمس الثلاثاء, مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) جيمس كومي, في تطور مفاجئ, قائلkا إن كومي لم يعد قادرا على قيادة المكتب بفاعلية.