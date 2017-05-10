الإسكندرية - أ ش أ

توجهت بعثة فريق سموحة اليوم /الأربعاء/ إلى مدينه ندولا الزامبية استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي في مستهل مشوار الفريق في دورى المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

ويواجه سموحة نظيرة زيسكو الزامبي يوم /السبت/ المقبل ضمن منافسات فرق المجموعة الثالثة التى تضم الي جانب الفريقين كل من ريكورتبفو الانجولى والهلال الابيض السوداني.

وتقام المباراة على ملعب استاد ليفي موانا واسا الزامبي, والذي يسع نحو 400 ألف متفرج, وهو ملعب تم إنشاؤه حديثا.

من جانبه أكد المدير الفني للفريق مؤمن سليمان توازن مجموعة سموحة في الكونفدرالية بجانب فرق زيسكو وريكرتيفو والهلال الأبيض.

واضاف سليمان انه يحترم جميع المنافسين خاصة وأن هناك بعض الفرق لديها خبرات كبيرة في البطولة الأفريقية”, مشددا على أن الجهاز الفني واللاعبين سيسعون بكل جهد من أجل تحقيق نتائج جيدة في دورى المجموعات للتأهل إلى دور الثمانية .

واستقر مؤمن سليمان, في وقت سابق على ضم 20 من اللاعبين في قائمة سموحه استعدادا للمباراة , وهم: (المهدي سليمان ومحمد أبو جبل وأحمد يحيي ورجب بكار وأيمن أشرف ومحمود عزت وباتريك

مالو وياسر إبراهيم وأحمد مانجا وعمرو المنوفي ومحمود عبد العزيز ونصر رمضان إسلام محارب وإسلام سري وحسام حسن وأحمد حسن مكي وأحمد رؤوف وبانو ديياورا ومحمد يسري وأحمد مصطفي لالا).