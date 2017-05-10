القاهرة - أ ش أ

تغيب عمرو السولية, لاعب وسط فريق الأهلي, عن تدريبات فريقه مساء الأربعاء, على ملعب مختار التتش; استعدادا لمباراة زاناكو الزامبي.

جاء غياب اللاعب لارتباطه بأداء الامتحانات الدراسية بالجامعة, وسيلحق بالتدريبات غدا الخميس في معسكر الفريق, بالإسكندرية.

ويواجه الأهلي, زاناكو الزامبي, على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية, السبت المقبل بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كان السولية, حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية للفريق الأحمر مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة.

من ناحية أخرى, أرجأ حسام البدري, مدرب الفريق, انطلاقة تدريب الفريق; نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وعقد البدري, محاضرة مطولة بالفيديو للاعبي الفريق, عن لقاء زاناكو, وتوضيح بعض الأخطاء التي وقع بها الفريق في لقاء النصر للتعدين الأخير بالدوري المصري.

وعاد البدري لقيادة تدريبات الأهلي, بعد أن غادر المران أمس الثلاثاء; لإصابته بوعكة صحية.