بورسعيد-أ ش أ

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حالة خطيرة نتيجة حادث تصادم سيارة نقل مع سيارتين ميكروباص طريق بورسعيد – الإسماعيلية.

وكان اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقى إخطارا, اليوم /الأربعاء/ بوقوع تصادم سياره نقل مع سيارتين ميكروباص بالكيلو 23على طريق بورسعيد الأسماعيليه مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص تم نقل 4 منهم لمشرحة مستشفى بورسعيد العام وهم عادل محمد أبو بكر 60 سنة, وأحمد محمود عمرو عيد 30 سنة, وعادل محمد محمود عامر 31 سنة, وشخص مجهول الأسم والعنوان حوالي 55 سنة.

وتم نقل 3 جثث أخرى إلى مستشفى الحميات هم عبد الرحمن سامح السيد 15 سنة وجثة مجهولة الأسم والعنوان حوالي 12 سنة, ومجهول الأسم والعنوان حوالي 45 سنةفيما أصيب 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي بورسعيد العام.

تم تحرير محضر وانتداب لجنه فنيه هندسيه من مرور بورسعيد للوقوف على ملابسات الحادث.