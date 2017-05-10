نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
بالصور.. الرئيس يشهد بدء إنتاج الغاز بحقول شمال الإسكندرية
بالصور.. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الكيني بمطار القاهرة
الرئيس يجتمع بوزراء الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال
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