أخبار مصر - محمد خلف أمين

​ كرم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء مركز ومدينة ببا، وذلك في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة ببا

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لتكريم أسر شهداء الواجب من أبناء مركز ومدينة ببا وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة، حيث سلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير وبعض الهدايا،وتضمن التكريم 5 أسر شهداء من القوات المسلحة وهم: نعيم عاطف نعيم ،عمرو فتحى عبدالغني،طه محمد أحمد، أحمد رمضان محمود، خالد مصطفى محمد.. ومن الشرطة 7 أسر هم: بدير فتحي محمد، أحمد محمد عبدالرحيم، شعبان فتحي على ، قرني كمال قرني، محمد شعبان رياض،علي سيد أحمد، محمد سيد أحمد عبدالله

وأعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على حضور هذا اللقاء والذي يمثل فرصة مناسبة للتعبير عن تقدير وامتنان الجميع سواء أجهزة ومؤسسات الدولة أو المجتمع المدنى لقيم التضحية والوفاء لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الوطن ، مؤكدا على أن الدولة لم ولن تنسى لشهدائنا تضحياتهم في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.