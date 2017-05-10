لقاء السفير هينادي لاتي ، سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، حصريا مع أخبار مصر 2017/05/10 - 19:24 لقاء السفير هينادي لاتي ، سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، حصريا مع أخبار مصر2017-05-10T19:24:59+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات أخبار مصر ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? السفير هينادي لاتي, سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة أقرأ أيضا: سفير أوكرانيا لـ” أخبار مصر”:400 ألف سائح أوكراني زاروا مصر في 2016.. ونأمل أن تشهد العلاقات الثنائية نموا على المستوى السياسي قريبا
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