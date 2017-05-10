وزير التجارة والصناعة يكرم الفتيات الفائزات بأفضل 15 مشروعاً في مبادرة أنا رائدة 2017/05/10 - 19:16 وزير التجارة والصناعة يكرم الفتيات الفائزات بأفضل 15 مشروعاً في مبادرة أنا رائدة2017-05-10T19:16:23+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن بالشارع المصري الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بالسجون الإسرائيلية مشروع قانون العلاوة الخاصة رسائل الرئيس السيسي من الكويت والبحرين محطة كهرباء البرلس .. مشروع واعد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط
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