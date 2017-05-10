جهود ضبط الأمن بالشارع المصري 2017/05/10 - 19:14 جهود ضبط الأمن بالشارع المصري2017-05-10T19:14:43+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بالسجون الإسرائيلية مشروع قانون العلاوة الخاصة رسائل الرئيس السيسي من الكويت والبحرين محطة كهرباء البرلس .. مشروع واعد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط مؤسسة أخبار اليوم تنظم بالتعاون مع جامعة القاهرة مؤتمرا لمناقشة مستقبل التعليم في مصر
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