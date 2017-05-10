أخبار مصر - إيناس منصور

أسفر اجتماع المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الكاتب الصحفى، مكرم محمد، عن اختيار أحمد سليم رئيس مجلس ادارة مجلة الاذاعة والتليفزيون، لمنصب الامين العام، مع الابقاء على إبراهيم العراقى وكيل اول وزارة الاعلام فى منصبه.

وأضاف مكرم أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء بنقل اختصاصات المركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات إلى المجلس الاعلى للاعلام بنفس الاختصاص ونفس العاملين.

كما اتفق اعضاء المجلس على وجود آلية لمتابعة المحتوى البرامجى فى شهر رمضان بما يتناسب مع الذوق العام.