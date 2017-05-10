أجرى الحوار/ حمودة كامل

تصوير فوتوغرافيا/ محمد اللو

تصوير فيديو/ هاني

حل السفير هينادي لاتي، سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، ضيفا على موقع أخبار مصر، في أول ظهور إعلامي له، ودار حوار تناول الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوكرانيا وطبيعة العلاقة بين الدولتين وسبل تنميتها في المرحلة القادمة، وتضمن الحوار المحاور التالية:

1_ تعريف وتقديم لدولة أوكرانيا وطبيعة الحياة في أوكرانيا

2_ الزراعة والصناعة والسياحة في أوكرانيا

3_ تاريخ العلاقات المصرية الأوكرانية بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين

4_ سبل توسيع التعاون بين البلدين علي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها

5_ قضايا مختلفة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وفيما يلي فيديو اللقاء: